Главврач онкодиспансера рассказал о профилактике колоректального рака

Фото: предоставлено пресс-службой омского онкодиспансера

Несмотря на то, что онкологические заболевания кишечника во всем мире входят в тройку лидеров по распространенности, Всемирная организация здравоохранения отмечает наибольшее его распространение в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и в различных частях Европы, в связи с чем возникновение этого недуга связывают с так называемым «западным образом жизни». Это не что иное, как сложившийся тип питания и образа жизни. Главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов рассказывает, что следует понимать под этим обозначением.

«Так называемая «американская диета» — это рацион, в котором присутствует чрезмерное потребление жиров, в том числе рафинированных, красного мяса — говядины, свинины, баранины, продуктов, переработанных промышленным способом с добавлением консервантов, фаст-фуда, а также недостаточное потребление растительной пищи и клетчатки, зерновых продуктов, — поясняет Дмитрий Маркелов. — К привычкам, которые усугубляют эффект от несбалансированного рациона, добавляется малоподвижный образ жизни, табакокурение и употребление алкоголя. К сожалению, за последние 10-15 лет все эти факторы прочно вошли и в жизнь россиян».