Бурков обсудил с главой минкульта РФ Любимовой ход нацпроекта «Культура» в Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Глава региона обсудил с Ольгой Любимовой реализацию нацпроекта «Культура» в Омской области, перспективные проекты по сохранению и реставрации памятников архитектуры, а также реконструкцию и оснащение всем необходимым учреждений культуры. Кроме того, был затронут вопрос о развитии социальных и театральных проектов для омских школьников.

- Омская область с первого года реализации нацпроекта является его активным участником, и с тех пор демонстрирует высокие показатели исполнения. Что в первую очередь выражается в преображённых домах культуры, отремонтированных и оснащённых детских школах искусств, обновлённых библиотеках, привлекательных для молодёжи. Замечательно, что в регионе открылась и своя Школа креативных индустрий, - отметила Любимова.

На реализацию национального проекта «Культура» Омская область получила средства в размере 1,6 миллиардов рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

- В прошлом году мы вошли в число лидеров по количеству реализованных объектов среди регионов. За четыре года мы провели капитальный ремонт в 35 детских школах искусств, в том числе 29 ДШИ оснастили новыми инструментами. Плюс мы привели в порядок 53 дома культуры. Кроме того, в 150 сельских ДК провели текущие ремонтные работы и обновили оборудование. Мы также переоснастили по модельному стандарту 13 библиотек. Ежегодно около 9 миллионов рублей направляют на обновление книжных фондов библиотек в Омске и во всех районах области, - подчеркнул Бурков.

Губернатор рассказал о подготовке к грядущему 150-летию Омского драмтеатра. В 2023-2024 годах для него планируют закупить новое оборудование по нацпроекту, а также выделить средства на капремонт здания. Рассмотрели на встрече и вопрос о выделении средств из федерального бюджета на закупку современного музейно-выставочного оборудования для Музея им. М.А. Врубеля, который в ближайшее время также отпразднует круглую дату - 100 лет со дня основания.

Сейчас в городе на средства нацпроекта «Культура» реконструируют Омский ТЮЗ, здание которого не ремонтировали с момента постройки, в 1967 году. Театр откроет свои двери для омичей к осени 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Еще один масштабный проект, реализуемый в регионе, - создание культурно-образовательной среды «Своя территория» на базе Северного драматического театра им. М. А. Ульянова в Таре. Он направлен на социальную адаптацию подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Отметим, губернатор Омской области Александр Бурков также передал Ольге Любимовой рисунок от детей, обучающихся в Большереченской школе искусств, в которой в 2021 году по нацпроекту «Культура» был проведен капитальный ремонт. Годом ранее по нему для учреждения приобрели музыкальные инструменты, учебные материалы, а также оборудование для занятий хореографией на общую сумму более, чем в 3 миллиона рублей.