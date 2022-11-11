В центре Омска высадили 47 новых деревьев взамен аварийных и ветхих

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне специалисты УДХБ высадили в центре Омска 47 саженцев крупномерных деревьев, которые заменили ветхие и аварийные. Сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые лиственницы и рябины были высажены на улице Чкалова в границах набережной и улицы Ленина, а также около дома по улице Ильинская, 17. Высота саженцев от 2 до 2,5 метров с земляным комом. Они были приобретены у местного поставщика.

Высадку деревьев на этих участках работники службы озеленения ДЭУ Центрального округа проводили бережно, в несколько этапов. Заключительный уже завершен - молодые рябины и лиственницы посажаны. На следующей неделе деревья установят на растяжки.

Отметим, что в будущем, как и всегда, за деревьями будут следить и ухаживать агрономы УДХБ.

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