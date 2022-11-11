Омские налоговики передали мобилизованным землякам продукты и медикаменты

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сотрудники омской налоговой не остались в стороне и в очередной раз помогли жителям региона, призванным на военную службу по частичной мобилизации.

В Центр сбора гуманитарной помощи, куда все омичи могут принести все необходимое для мобилизованных земляков, коллектив УФСН по Омской области доставил продукты длительного хранения, средства личной гигиены, а также медикаменты.

- Налоговики уже не в первый раз помогают нашим землякам, вкладывая в благое дело не только средства, но и частичку своей души. Под их патронатом находятся 11 семей переселенцев с Донбасса, которых полностью подготовили к школе: приобрели школьную одежду, обувь, школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности, - сообщила руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Галина Моисеева.

Напомним, Центр по сбору гуманитарной помощи продолжает работать в Омске по адресу: улица Красный путь, 9, кабинет 118. График работы: со вторника по пятницу - с 15:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, воскресенье и понедельник - выходные.

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