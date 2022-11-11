В Омск в декабре доставят 11 новых автобусов на метане

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне мэрия Омска подвела итоги аукциона на закупку автобусов на метане. Его победителем стала компания из Татарстана.

Согласно информации на портале госзакупок, победителем торгов стала компания ООО «Автобусный центр - Столица» из Республики Татарстан. Компания по контракту должна доставить 11 автобусов НефАЗ работающих на метане не позднее 11 декабря этого года.

Отметим, максимальная цена закупки была 162,8 миллиона рублей. Татарстанская компания предложила 152,2 миллиона рублей. Таким образом, мэрия смогла сэкономить почти 10,6 миллионов рублей.

По условиям контракта, победитель аукциона должен будет доставить 11 автобусов большого класса. Все они должны быть белого цвета, низкопольные, иметь в салоне радиаторы и кондиционера. Кроме того, в каждом из них должен вмещать в себя не менее 95 пассажиров, а также должен быть оборудовано от 25 до 30 сидячими местами.

Напомним, ранее в Омск прибыла первая партия из 13 автобусов на метане.

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