В мэрии Омска объяснили, почему на улицах города появились одинаковые знаки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в мэрии Омска прокомментировали появление дублирующих знаков друг друга знаков на улицах городах.

Ранее в социальных сетях омичи стали задаваться вопросом, почему на некоторых улицах городах рядом стоят два одинаковых дорожных знака. Замечены дублирующие знаки были на остановке общественного транспорта у ОмГТУ, на улицах Партизанской, Степанца и в других точках города.

- В городе ведется работа по благоустройству дорог, в ходе работ меняют и дорожные знаки. Сначала устанавливают новый знак, затем демонтируют старые для установки на других участках дорог города. В какой то момент знаки могут дублироваться - это нормальная ситуация. Все работы на улице Мира должны быть завершены до конца месяца, - пояснили данную ситуацию в пресс-службе мэрии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru