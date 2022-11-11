В Омске на фасад ТЮЗа вернули знаменитый барельеф с театральной маской

Фото: минкульт Омской области

На фасад Омского ТЮЗа вернули знакомый горожанам барельеф с названием с маской и названием театра. об этом сообщили в региональном минкульте.

На протяжении почти года в Омском театре юного зрителя идет капитальный ремонт, которого здания не видело с момент его постройки - с 1967 года. Реконструируют ТЮЗ по нацпроекту «Культура». На выполнение всех ремонтных работы было выделено 576 миллионов рублей.

Ремонтными работами на объекте занимается подрядчик ООО «Стройцентр-Иркутск». Строители завершили монтаж инженерных сетей, отремонтировали крышу. Сейчас они приступили к облицовке здания, заканчивают остекление здания.

На свое место в связи с этим вернули символ Омского ТЮЗа - барельеф из нержавеющего металла с маской и названием театра. Его автором является монументалист заслуженный работник культуры РСФСР Михаил Слободин

Отметим, завершить капитальный ремонт театра планируют до осени 2023 года.

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