В Омске разрешили продавать горячительные напитки в 15 метрах от больниц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 8 ноября, на сайте мэрии Омска был опубликован проект документа, согласно которому предложено внести изменения в постановление от 30 августа 2022 года.

Согласно документу, алкоголь можно будет продавать в торговых точках, которые находятся в одном здании с медицинскими и спортивными учреждениями, если они находятся на расстоянии более 15 метров от данных соцучреждений.

В постановлении от 30 августа 2022 года ситуация, когда магазин с горячительными напитка и социальное учреждение, не была прописана. При это в нем было отмечено, что продавать алкоголь можно только в точках, расположенных в 30 или 50 метрах от подобных объектов при условия наличия обособленной территории.

Отметим, магазины со спиртным должны находиться на расстоянии более 30 метров аэропортов, вокзалов и других объектов. От школ при условии обособленной территории продавать алкогольные напитки на расстоянии от 30 и 50 метров.

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