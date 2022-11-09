В Омске за каждого трудоустроенного члена из семьи мобилизованного компенсируют 46 тысяч рублей

Трудоустраиваться можно только через биржу труда. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В минтруда Омской области сообщили, что 9 ноября в Омской области стартовала длительная программа компенсации затрат работодателям при трудоустройстве членов семей мобилизованных. Компенсации предусмотрены и в 2023 году. Льготу создали по поручению губернатора Александра Буркова. 46 тысяч рублей обещают выплатить работодателю в течение 2 месяцев после трудоустройства обозначенного работника. - Работодатель может компенсировать расходы на зарплату или повышение размера оплаты труда. Мы видим, что эта мера поддержки востребована. В каждом муниципальном районе, в том числе в отдаленных сельских поселениях есть работодатели, которые готовы трудоустроить родственников мобилизованных бойцов. В Омске также организации делают запросы в службу занятости. Что касается соискателей, новая мера поддержки повышает их конкурентоспособность на рынке труда, — отметила руководитель департамента занятости населения минтруда Омской области Олеся Кайль. Выплату могут получить официальные организации любого юридического формата работы. Главное, чтобы соискатели были зарегистрированы на момент трудоустройства в центре занятости. При этом первую компенсацию такого рода в регионе уже вскоре вскоре получит Кормиловский лицей.

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