В омском детском саду в городке Нефтяников случился пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Сегодня около 11 утра в Омске в районе Нефтяников случился пожар в одном из дошкольных учреждений. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области, после звонка о ЧП на место происшествия направили 7 единиц техники и 30 человек личного состава.

- На момент пожара в детском саду находились 154 ребенка и 30 человек персонала. 99 детей и 10 сотрудников эвакуировались до прибытия пожарных. Еще 55 детям и 20 взрослым понадобилась помощь спасателей при эвакуации, - рассказали спасатели. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горели вещи на первом этаже здания. Локализовать возгорание огнеборцы смогли в 11:30, а уже через три минуты ликвидировали открытое горение. Полностью ликвидировали пожар в 12:04, его площадь составила 20 квадратных метров. В МЧС отметили, что во время пожара никто не пострадал.

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