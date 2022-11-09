Омский дептранс: один автобус или троллейбус заменит 5-6 газелей

В городе пока недостаточно подвижного состава для того, чтобы полностью выдворить газели с омских магистралей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Для омичей сегодня провели прямую линию по вопросам работы общественного городского транспорта. В ходе мероприятия директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что сейчас первоочередная задача – перейти в подвижной состав большей вместимости. Правда, сначала нужно запастись габаритным подвижным составом. В этом году закуплено всего 22 таких автобуса, в скором времени собираются приобрести еще 11. Все - на кредитные средства. Также на 2022–2023 годы будет направлен 1 миллион и 180 тысяч рублей на закупку 40 троллейбусов.

- Один автобус или троллейбус до 100 человек заменяет 5–6 автобусов класса «ГАЗель Next», но при этом занимает меньше места на проезжей части, – поддержал нововведение аргументами заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Ставку, как и раньше, представители ведомства делают на магистральных маршрутах, выполнять которые будут только автобусы и троллейбусы большой вместимости.

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