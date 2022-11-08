Школу на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске построят в 2024 году

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне городские власти заключили с подрядчиком контракт на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Контракт с московской компанией ООО «КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ», выигравшей торги, подписал

департамент строительства горадминистрации.

Подрядчик должен будет построить общеобразовательную школу на 1100 мест в 2024 году. Цена контракт составляет 1,2 миллиарда рублей. Денежные средства были выделены по нацпроекту «Образование».

Напомним, это был не первый аукцион на строительство образовательного учреждения в микрорайоне. Ранее никто не хотел этим заниматься.

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