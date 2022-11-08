Омичам предлагают зарплату до 170 тысяч рублей в месяц на предприятиях «оборонки»

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по-прежнему остро нуждаются в рабочих и квалифицированных специалистах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Сейчас 11 предприятий ОПК активно наращивают темпы производства, в связи с чем они нуждаются в 1,8 тысяч специалистов. В регионе на данный момент туда были трудоустроены 2,7 тысяч омичей. На рассмотрении у работодателей находится еще 310 соискателей.

Предприятия предлагают высокую зарплаты для рабочих и специалистов. Так, омичам предлагают от 25 до 175 тысяч в месяц. Все зависит от графика и компетенций соискателя.

Самые высокое оплачиваемые вакансии на омских производствах ОПК: инженер-программист – до 170 тысяч рублей; токарь – от 100 тысяч рублей; оператор станков с программным управлением – от 100 тысяч рублей; фрезеровщик - от 100 тыс руб.

Со всем перечнем вакансий на предприятиях ОПК можно ознакомиться в региональной службе занятости – в центрах занятости по месту жительства и Кадровом центре, расположенном в Омске по адресу Тарская 11. База вакансий также доступна на портале «Работа России». В Омской области также работает горячая линия по вопросам трудоустройства на оборонные предприятия по номеру 23-22-98.

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