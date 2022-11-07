Кровавая Луна покажется в небе над Омском 8 ноября

Явление должно показаться на небе 8 ноября в 17.09 по местному времени. Фото: Александр КУЛИКОВ

8 ноября в небе над Омском покажется кровавая Луна. Об этом заявил местный астроном Владимир Крупко.

Большая красная Луна появится из-за горизонта в полной фазе затмения и будет постепенно освобождаться от земной тени. Явление можно будет наблюдать около 17.09 по местному времени.

Правда, увидеть необычный окрас спутника Земли удастся, если этому позволит погода. Но, судя по прогнозам местных синоптиков, во вторник в регионе прогнозируется небольшая облачность, а также осадки в виде мокрого снега.

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