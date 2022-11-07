В Омске парк «Вокруг света» переходит на зимний график работы

Фото: телеграм-канал «Парк Вокруг света»

На зимний график работы переходит парк «Вокруг света», открывшийся минувшей весной на территории парка Зеленый остров.

По информации официального паблика, с 10 ноября начнет действовать новый график. С пятницы по воскресенье с 12.00 до 22.00 омичам будут доступны такие аттракционы как «Праздничная карусель», «Золотой прииск», «Котелки» и «Автодром».

В ежедневном режиме с 12.00 до 22.00 будут работать «Активити парк», «Колесо обозрения», «Аркадные игры» и «Променад». В выходные парк работа парка начинается на час раньше - в 11.00.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru