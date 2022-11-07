Архитектор Смирнов предложил вариант благоустройства омского Дома творчества

Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды
Вариант благоустройства омского Дома творчества предложил архитектор Дмитрий Смирнов. Его инициативу рассмотрят на ближайшем заседании архитектурного совета 8 ноября.
Концепция развития территории воле старого здания носит весьма современный подтекст. Специалист предлагает зонировать пространство, построив там экотропу, , фотозону, площадки для воркаута и амфитеатр.
Бывший бассейн должен превратиться в цветник, а зона перед Дворцом - в ландшафтный сад. Основой благоустройства станет масштабное озеленение территории и мощение плиткой.
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