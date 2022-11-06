Коттедж с хамамом за 130 млн рублей продается недалеко от дедросада в Омске

Фото: МЛСН.ру
Недалеко от дедросада имени Гензе в Омске проедается за 130 тысяч рублей коттедж с хамамом. Объявление появилось на сайте торговли недвижимостью.
Винный погреб, хамам, бассейн - все это располагается в коттедже на 700 квадратов. Само жилое помещение построено на 15 сотках земли через дорогу от микрорайона «Старгород».
Продавец, описывая свою недвижимость рассказывает, что в доме на первом этаже гостиная для совместных семейных вечеров, кухня-столовая, кабинет и гостевая комната. На втором обустроены четыре спальни, каждая из которых имеют собственную ванную комнату и гардеробную.
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