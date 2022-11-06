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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 5:05

Пьяная омичка на «Гранте» пыталась сбежать от экипажа ДПС

За это ей придется заплатить две тысячи рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
Женщина пыталась скрыться от Госавтоинспекции возле своего дома.

Женщина пыталась скрыться от Госавтоинспекции возле своего дома.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От экипажа ДПС пыталась сбежать пьяная омичка на «Гранте». Подробности рассказали в омской полиции.

Все произошло в Тюкалинске в темное время суток. Отечественный седан привлек внимание ДПС из-за своей неровной траектории движения. Все требования остановиться водитель проигнорировал, а лишь увеличивал скорость.

Нарушитель хотел скрыться, поэтому повернул к своему дому, где был и задержан. Как оказалось, за рулем сидела 33-летняя местная жительница с алкогольным амбре. Медосвидетельствование проходить она отказалась.

За гонки с сотрудниками органов она получила штраф в две тысячи рублей.

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