Пьяная омичка на «Гранте» пыталась сбежать от экипажа ДПС

Женщина пыталась скрыться от Госавтоинспекции возле своего дома.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
От экипажа ДПС пыталась сбежать пьяная омичка на «Гранте». Подробности рассказали в омской полиции.
Все произошло в Тюкалинске в темное время суток. Отечественный седан привлек внимание ДПС из-за своей неровной траектории движения. Все требования остановиться водитель проигнорировал, а лишь увеличивал скорость.
Нарушитель хотел скрыться, поэтому повернул к своему дому, где был и задержан. Как оказалось, за рулем сидела 33-летняя местная жительница с алкогольным амбре. Медосвидетельствование проходить она отказалась.
За гонки с сотрудниками органов она получила штраф в две тысячи рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru