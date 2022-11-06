Пьяная омичка на «Гранте» пыталась сбежать от экипажа ДПС

Женщина пыталась скрыться от Госавтоинспекции возле своего дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От экипажа ДПС пыталась сбежать пьяная омичка на «Гранте». Подробности рассказали в омской полиции.

Все произошло в Тюкалинске в темное время суток. Отечественный седан привлек внимание ДПС из-за своей неровной траектории движения. Все требования остановиться водитель проигнорировал, а лишь увеличивал скорость.

Нарушитель хотел скрыться, поэтому повернул к своему дому, где был и задержан. Как оказалось, за рулем сидела 33-летняя местная жительница с алкогольным амбре. Медосвидетельствование проходить она отказалась.

За гонки с сотрудниками органов она получила штраф в две тысячи рублей.

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