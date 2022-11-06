Карантин по лейкозу скота установлен в трех районах Омской области

Фермам до конца карантина запрещена продажа животных и продукции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К трех районах Омской области установлен карантин по лейкозу скота. Об этом сообщает Главного управления ветеринарии Омской области.

Очаги опасной инфекции у КРС выявлены в границах ферм ОАО «Цветнополье», расположенных на территории села Цветнополье и рядом с деревней Роза Долина Азовского района, фермы СПК «Нагорновский» рядом с деревней Ивановкой Тарского района, а также фермы крестьянского хозяйства Немова Ю.А. - деревня Меркулты Колосовского района.

В населенных пунктах и животноводческих организациях будут действовать ограничения по вывозу и продаже продукции. Карантин продлится до 1 сентября 2023 года.

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