Солененькое вредно: омский врач рассказала, почему при беременности не стоит налегать на такие продукты

Фото министерства здравоохранения Омской области.

Заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи «Городского перинатального центра» Ольга Яковлева рассказала, почему беременным не стоит налегать на солененькое.

- Злоупотребление солью не идёт на пользу никому: ни здоровым беременным женщинам, ни тем более тем, у которых есть какая-то патология. Что касается распространенного мифа о том, что беременных тянет на соленое, это не совсем так. Просто у женщины в положении может присутствовать тяга к определенным вкусам, но в равной степени вероятности это может быть и сладкое, и острое, и копчёное. Не стоит забывать о чувстве меры в любом случае, - отметила доктор.

Соль может приводить к задержке жидкости, отекам, перепадам давления.

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