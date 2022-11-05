«Спасение здания»: омский министр образования рассказала о сложном ремонте в районных школах

Фото: mirtesen.ru.

Накануне министр образования Омской области Татьяна Дернова поведала о капитальном ремонте зданий школ в отдаленных районах нашей области. По словам чиновницы, в Полтавской адаптивной школе продолжается капитальный ремонт здания, и дается он нелегко.

- Капремонт Полтавской адаптивной школы продолжается. Мы его называем между собой «Спасение здания». Технологии строительства здания несколько десятков лет назад, начиная с фундамента, были, к сожалению, не очень качественными, поэтому исправляем ситуацию, – сообщила министр.

На данный момент строители почти полностью заменили кирпичную кладку, укладывают отмостку и ведут работы в подвале здания. После - оштукатурят и покрасят фасад. Кроме того, в регионе идет капитальный ремонт в Марьяновской средней общеобразовательной школе №1. Уже утепляют фасад и укладывают тротуарную плитку. В скором времени покрасят стены и двери. Эти работы идут по президентской программе.

В 2023 году, в рамках программы, отремонтируют также среднюю общеобразовательную школу № 3 и гимназию № 75.

На 2024-2025 годы Омская область подала заявки на ремонт 49 школ, 25 из которых находятся в Омске.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru