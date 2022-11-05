Остатки имущества омского завода-банкрота «Оша» распродают за 153 миллиона рублей

Фото: alconadzor.com.

Накануне были объявлены торги по продаже оставшегося имущества компании «ОША». 13 лотов опубликованы на портале Федерального ресурса. Завод-банкрот продаёт птицефабрику, земельные участки, моторную лодку и машины. Аукцион начнут 7 ноября и завершат только 21 декабря 2023 года.

За этот период компания планирует получить за лоты около 153 миллионов рублей. Самый крупный из лотов - птицефабрика с участком площадью 764 квадратных метра на Московке. Ее нынешняя цена составляет 147,2 миллиона рублей. Но стоимость актива может снижаться - еженедельно, при отсутствии желающих совершить покупку - на 5%. Еще в 17,7 млн рублей оценили 138 земельных участков, принадлежащих несостоятельной компании. При этом площадь такого количества участков небольшая - всего10 соток.

Пустят с молотка и автомобили 2017 года выпуска: Kia Sportage за 2,2 млн рублей, ГАЗ-27055 - за 860 тысяч рублей, «Газель» - за 940 тысяч рублей. Предлагают желающим приобрести моторную лодку за 216 тысяч рублей.

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