Мураховский назначил главным внештатным онкологом Омской области Дмитрия Новицкого

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Накануне глава минздрава Омской области Александр Мураховский назначил нового внештатного онколога министерства.

Согласно подписанному распоряжению, главным внештатным онколого минздрава Омской области стал заведующий хирургическим торкальным отделением онкодиспансера Дмитрий Новицкий.

Новицкий работает в медицине более 20 лет. В омском онкодиспансере - с 2003 года. В 2019 году стал заведующим хирургического торакального отделения. Под его руководстовом в отделении в практику были внедрены эндоскопические операции, позволившие сократить время прибывая пациентов в станционере в два раза и ускорить их восстановление после операции.

Напомним, ранее в минздраве произошла еще одна кадровая перестановка. Тогда был назначен новый главврач Одесской ЦРБ.

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