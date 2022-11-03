Жителей Омской области в ноябре ждут как минимум три магнитных бури

Метеозависимым в эти дни стоит оградить себя от стрессов и нагрузок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН был опубликован прогноз магнитных бурь в Омске до конца ноября.

По данным ученых, в ноября ожидается три магнитных бури - 10, 18 и 25 ноября. Согласно классификации, будут слабыми (G1).

Метеозависимым омичам в эти дни может поплохеть. Специалисты рекомендуют таким людям оградить себя от стрессов и нагрузок, а также пить больше воды и употреблять меньше соли и алкоголя. Повлиять могут бури и на бытовую электронику.

Отметим, 4 ноября, в День народного единства магнитосфера будет спокойная, а 5 и 6 ноября она немного возбудится.

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