Мэрия Омска показала, как украсят городские улицы к Новому году

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне в Омске утвердили концепцию праздничного оформления города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно ей, в этом году логотип города дополнили снежниками и надписью «С новым годом! 2023». В концепции также проработана поздравительная типографская продукция, выполненная в единой стилистике: конверт, открытка, бумажный пакет, благодарственное письмо, программа мероприятий, а приглашение на ёлку.

Отдельное внимание уделено баннерном панно и флагам, которые появятся на улицах города. В этом году на них появится новый символ - Дед Мороз. Подобные украшения появятся на Комсомольском мосту, мосту имени 60-летия Победы, улицах Гагарина, Масленникова, 60 лет Победы, Ленина, Конева, Иртышской набережной, Соборной площади и на Кировской развязке.

Отметим, сколько будет затрачено на украшение Омска к новогодним праздникам неизвестно.

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