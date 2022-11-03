В Омске на 95-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Маргарита Лаврова

Фото: пресс-служба Омского музыкального театра
Накануне в Омске на 95 году жизни скончалась старейшая артистка российского музыкального театра, легенда омской сцены, заслуженная артистка России Маргарита Лаврова.
Лаврова посветила сцене больше 60 лет, из которых почти 50 - омской. За годы в театре она сыграла более ста ролей - Татьяна («Евгений Онегин»), Вера Холодная («На рассвете»), Элиза Дулитл («Моя прекрасная леди»), Смерть («Василий Теркин»), Марфа («Бабий бунт»), Анина («Травиата»), Марица и Сильва в одноименных опереттах, Анна Андреевна («Любина роща»), мадам Грицацуева («Золотой теленок») и многие другие.
Маргарита Лаврова была удостоена множества наград, среди которых - «Заслуженная артистка РСФСР» (1968 год), «Легендой омской сцены» (1998), медаль «За верность долгу и Отечеству» (2008).
Отметим, информация о времени и месте прощания с легендой омской сцены будет сообщена позже.
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