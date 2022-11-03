В Омске реорганизуют компанию АО «Электротехнический комплекс» в ООО

Фото: bk55.ru

Накануне на внеочередном собрании акционеров АО «Электротехнический комплекс» было принято решение о реорганизации компании. Состоялось оно во вторник, 1 ноября.

За час акционеры обсудили десять вопросов. Согласно данным центра раскрытия корпоративной информации, последний из них был посвящен реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс». Это решение было поддержано единогласно.

- На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Поручить директору Акционерного общества «Электротехнический комплекс» Луневу Аркадию Юрьевичу провести в установленном законом порядке все действия по государственной регистрации реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» для чего совершить все необходимые фактические и юридические действия, - сказано в опубликованном документе.

Напомним, компания начала свою работу в 2002 году. Основой вид ее деятельности - Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. С 2006 года ее директором является депутат омского Горсовета Аркадий Лунев.

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