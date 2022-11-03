В Омске содержание хлороводорода в воздухе превысило норму в 4 раза

Наверное, омичам стоит уже носить противогазы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации одного из опасных веществ. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Содержание хлороводорода в воздухе превысило 3,7 ПДК в Центральном округе во вторник, 1 ноября.

Отметим, хлороводород (или хлорид водорода) - это чрезвычайное токсичное вещество, представляющее опасность для организма. Признаки отравления им - удушение, кашель, раздражение слизистых.

Напомним, в начале сентября в Центральном округе содержание хлороводорода в воздухе составило 2,6 ПДК. В июне этого года оно превысило допустимую норму более, чем в 9 раз.

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