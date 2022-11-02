34 омских семей получают пособие на своих детей в возрасте от 3 до 7 лет

Родители 42 тысяч детей в регионе получают соцвыплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омское министерство труда сообщило о том, что в регионе ежемесячные пособия из-за низкого дохода выплачивают родителям 42 тысяч маленьких детей. При этом размер выплат составляет от 6 420 рублей до 12 841 рублей. Одна из омичек Зарима Яцык поделилась, что получает пособие на двоих детей в размере 22,5 тыс. руб.

- Для моей семьи ежемесячные выплаты - существенная помощь. Самое главное, что это стабильно. Я могу рассчитывать на эти деньги и знаю, что каждый месяц они у меня будут, - поделилась Зарима.

С 1 ноября таких семей станет больше. В частности, не будут учитывать прежний доход семей мобилизованных. Родителям отдадут деньги, если семье они нужны здесь и сейчас. Чтобы получить пособие, нужно заполнить электронное заявление на портале «Госуслуги» или обратиться в МФЦ по месту жительства. Информацию о порядке назначения и срокам выплаты на детей от 3 до 7 лет можно узнать, позвонив в единый контакт-центр по социальным вопросам: 8-800-600-00-00. Звонок бесплатный.

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