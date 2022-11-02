Омский бизнесмен Капустин выкупил контрольный пакет недостроенного отеля в центре города

Фото: трамплиномск.рф.

Стало известно о покупке омский бизнесмен Святославом Капустиным контрольного пакета акций ООО «Новые проекты», единственным активом которого является недостроенная гостиница на улице Пушкина в Омске. Ранее пятиэтажный отель принадлежал другому омскому бизнесмену - Анатолию Скосыреву.

В 2019 году расставшийся с отелем предприниматель подписал соглашение с омским губернатором, которым «предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию современного гостиничного комплекса на 75 номеров в 2020 году. Объем инвестиций составит более 400 млн рублей». Отель предназначался для заселения гостей так и несостоявшегося молодежного чемпионата мира по хоккею. Гостиница в эксплуатацию так и не введена.

Сейчас у омского предпринимателя несколько направлений коммерческой деятельности, В сентябре в Старгороде Капустин центр современного образования «Юнита». Два года назад предприниматель приобрел 75% долю сайта «Омск-информ». В том же году был дан старт новому интернет-СМИ «Трамплин». Также Капустин ведет проекты по недвижимости в омском и других регионах России.

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