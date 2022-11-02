Недострой на улице Жукова в Омске временно не продают

В Омске проблема не только с недостроенными жилыми домами, но и с коммерческой недвижимостью. Фото: Павел КЛОКОВ

Коммерческий недострой, изъятый у структуры «Промсвязьбанка» – УК «Промсвязь», пока решили не продавать. Об этом пишет РИА «СуперОмск».

Объект, расположенный в границах улиц Масленникова, Маршала Жукова и бульвара Мартынова, должны были реализовывать на аукционе с 25 октября, однако, решение было отменено.

Запрет внес судья областного Арбитражного суда, обосновав это нарушением прав владельцев инвестиционных паев ввиду ее совершения без надлежащих оснований.

- Коммерсанты потребовали принятия обеспечительных мер по своему иску, включая установление прямого запрета на продажу недостроенного торгово-развлекательного комплекса, в целом настаивая на признании распоряжения о проведении торгов незаконным. Обеспечительные меры должны действовать до вынесения вердикта по основному требованию, однако представителями депимущества подана апелляция на их установление, - поясняет издание.

Напомним, что здание с 16% готовностью не могут достроить более 10 лет, а продать – целых два года. Сначала на торги оно выходило за 330 млн рублей, потом цена упала до 13 млн.

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