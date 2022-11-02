В Омске за сутки демонтировали больше десятка незаконных парковок

Парковочные ограждения убирают без предупреждений. Фото: пресс-служба администрации города Омска

За минувшие сутки в Омске по инициативе департамента контроля администрации города, демонтировали около 10 незаконных парковочных площадок. Напомним, что немедленному сносу при обнаружении подлежат ограждения, самовольно установленные омичами на муниципальных землях. При этом никаких предупреждений сотрудники департаментов не выносят. Сносом занимаются специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства, и работа будет продолжена.

- На улицах Труда и Мишина устранено уже 10 ограждений. В Советском округе на улицах Затонской, Тюленина, СибНИИСхоз работы продолжаются, - прокомментировали специалисты пресс-службы администрации Омска.

Все работы по демонтажу проводят согласно постановлению администрации города Омска от 30 января 2014 года N 95-п «Об утверждении Положения о порядке выноса движимого имущества в городе Омске».

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