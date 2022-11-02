Александр Бурков объявил о завершении мобилизации в Омской области

Мобилизация завершена. Начался осенний призыв. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О завершении мобилизации в Омской области объявил глава региона Александр Бурков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- По поручению министра обороны России Генштаб ВС направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий по частичной мобилизации, - написал руководитель.

Теперь военные комиссариаты будут работать только по приему добровольцев и контрактников. Тем более, с 1 ноября начинается осенний призыв срочников.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru