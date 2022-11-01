Первый этап благоустройство сквера Панфилова в Омске завершен

Работы в сквере продолжатся в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске завершен первый этап благоустройства сквера Панфилова. Об этом сообщают в мэрии Омска.

Работы продолжатся весной 2023 года, тогда же подрядчик смонтирует там игровую зону и спортплощадку.

– Накануне подрядчик выполнил гравировку имен героев-панфиловцев на мемориале, всего специалисты нанесли 1873 символа. Остальные виды работ были завершены в контрактные сроки, сейчас городское УДХиБ проводит приемку работ, – отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

В этом году строителям удалось сделать железобетонное основание под мемориал, обустроил тротуары из плитки и асфальтобетона, высадил 50 деревьев и 150 кустарников, а также подсветить всю территорию. Стоимость работ составила 13,5 млн рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru