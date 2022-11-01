Первый этап благоустройство сквера Панфилова в Омске завершен

Работы в сквере продолжатся в 2023 году.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
В Омске завершен первый этап благоустройства сквера Панфилова. Об этом сообщают в мэрии Омска.
Работы продолжатся весной 2023 года, тогда же подрядчик смонтирует там игровую зону и спортплощадку.
– Накануне подрядчик выполнил гравировку имен героев-панфиловцев на мемориале, всего специалисты нанесли 1873 символа. Остальные виды работ были завершены в контрактные сроки, сейчас городское УДХиБ проводит приемку работ, – отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.
В этом году строителям удалось сделать железобетонное основание под мемориал, обустроил тротуары из плитки и асфальтобетона, высадил 50 деревьев и 150 кустарников, а также подсветить всю территорию. Стоимость работ составила 13,5 млн рублей.
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