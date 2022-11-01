40 клёнов высадили в центре Омска взамен старых деревьев

Озеленение продолжится до конца ноября.
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Взамен старых деревьев на улице Почтовой появились 40 молодых кленов. О проекте озеленения рассказали в горадминистрации.
На этом месте когда-то росли 25 тополей, но со временем они высохли и начали ломаться. Теперь на их месте будут красоваться молодые и безопасные саженцы.
- Деревья на улице Почтовой находились в плачевном состоянии, они ломались, ветки падали при любом порыве ветра. Кроме того эти сухостойные возрастные деревья имели все признаки аварийности», - отметил замдиректора управления дорожного хозяйства Михаил Киреев.
Озеленение города в осенний период продолжится. До конца ноября агрономы высадят молодые лиственницы на улицах Чкалова, Маяковского и Ильинская.
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