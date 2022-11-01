18,4 млрд рублей выделят Омской области на ремонт детсадов, дорог и питание школьников

Часть средств будет направлено на питание школьников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ремонт детсадов, дорог и питание школьников в 2023 году Москва выделит Омской области. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Жуков.

Все эти средства пойдут на социальную сферу и строительство образовательных и медицинских учреждений.

- Выделяемые средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройство дворов и скверов, доплаты к пенсии, горячее питание в школах и многое другое. Еще почти 2,5 млрд руб. в 2023 году выделяется на строительство Красногорского гидроузла на Иртыше, - пояснил парламентарий.

Напомним, ранее было заявлено, что регион получит 797 млн рублей на рекультивацию свалок.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru