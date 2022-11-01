18,4 млрд рублей выделят Омской области на ремонт детсадов, дорог и питание школьников

Часть средств будет направлено на питание школьников.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На ремонт детсадов, дорог и питание школьников в 2023 году Москва выделит Омской области. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Жуков.
Все эти средства пойдут на социальную сферу и строительство образовательных и медицинских учреждений.
- Выделяемые средства пойдут на финансирование строительства и ремонта школ и детских садов, поликлиник и ФАПов, дорог, благоустройство дворов и скверов, доплаты к пенсии, горячее питание в школах и многое другое. Еще почти 2,5 млрд руб. в 2023 году выделяется на строительство Красногорского гидроузла на Иртыше, - пояснил парламентарий.
Напомним, ранее было заявлено, что регион получит 797 млн рублей на рекультивацию свалок.
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