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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:32

Дептранс увеличил количество автобусов на маршруте №79 до Омского аэропорта

Максимальное время ожидания транспорта, который и так редко ходит, сократится до 15 минут
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»

Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»

На маршруте №79, который теперь направили из Нефтяников до Омского аэропорта, увеличили количество автобусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».

В дополнение основного состава, поедут еще несколько единиц транспорта. Благодаря этому, время ожидания сократится в часы пик до 15-20 минут, а в остальное - до 30.

Примечательно, что многие омичи жаловались на работу этого маршрута, когда он ходил еще до ЖД вокзала. Ведь в будние дни на нем работало 5 автобусов, в выходные – только 2.

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