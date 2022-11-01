Дептранс увеличил количество автобусов на маршруте №79 до Омского аэропорта

Фото: телеграм-канал «Комнатный урбанист»

На маршруте №79, который теперь направили из Нефтяников до Омского аэропорта, увеличили количество автобусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист».

В дополнение основного состава, поедут еще несколько единиц транспорта. Благодаря этому, время ожидания сократится в часы пик до 15-20 минут, а в остальное - до 30.

Примечательно, что многие омичи жаловались на работу этого маршрута, когда он ходил еще до ЖД вокзала. Ведь в будние дни на нем работало 5 автобусов, в выходные – только 2.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru