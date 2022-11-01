4 ноября омичи смогут сразиться с польским войском

Фото: группа во Вконтакте «Омская крепость»

Сразиться с польским войском 4 ноября смогут все желающие омичи. Омская крепость организует историко-образовательный фестиваль «Подвиг 1612».

Театрализованная военная постановка пройдет в рамках празднования Дня единства народов. Гости мероприятия смогут посетить несколько локаций: попробовать полевую кухню, побывать в лагере и обучиться искусству военного дела.

Участие в мероприятии бесплатное, а подробности и время проведения можно узнать на странице организаторов.

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