В Омске открыли школу креативных индустрий для подростков

Фото: телеграм-канал Александр Буркова

В Омске сегодня открыли школу креативных индустрий, созданную на базе областного колледжа культуры и искусств. Об этом сообщил в своем телеграм-канала глава региона Александр Бурков.

В школе креативных индустрий школьник от 12 до 17 лет смогут совершенно бесплатно обучаться звукорежиссуре и звуковому дизайну, фото- и видео-продакшену, дизайну и электронной музыке. Учебное заведение оснащено всем самым современным оборудованием для занятий творчеством.

Преподавать в креативной школе будут и известные омские исполнители. Так, Dj Svat (Александр Смоленский) будет обучать ребят диджейскому мастерству.

- Появление таких школ в России - это шаг в будущее, шаг в создание креативной экономики. Из ШКИ будут выпускаться творческие и креативные ребята, которые будут созидать, создавать и продвигать Россию. Поэтому мы бились за право стать пилотным регионом и одними из первых открыть в Омской области уникальное образовательное пространство для подростков. У нас получилось - сегодня к двухлетнему обучению приступят первые 80 человек, - заявил Бурков.

Отметим, школа креативных индустрий в Омске была создана при поддержке минкульта РФ. На ее организацию было выделено около 64 миллионов рублей.

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