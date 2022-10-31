Строительство красногорского гидроузла под Омском будет контролировать московская компания

Фото: пресс-служба правительство Омской области.

Строительные работы на Красногорском гидроузле будет контролировать московская компания ООО «Прогресс Строй». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Накануне был подписан контракт стоимостью 50 миллионов рублей с ООО «Прогресс Строй». Компания будет следить за выполнением работ в соответствии с проектной и рабочей документацией на важном объекте.

Сегодня был также заключен контракт на 4,9 миллионов рублей с омской компаний ООО «Региональные проектно-строительные системы». Она будет занимать авторским надзором за выполнением работ на гидроузле.

Сейчас подрядчик ООО «МежРегионСтрой» завершил работу по осушению котлована шлюза и заканчивает очищать территория от кустарников и другой растительности. Активно на гидроузле идут строительно-монтажные работы.

Напомним, Красногорский гидроузел на Иртыше под Омском - один из мегапроектов, задуманных экс-губернатором Леонидом Полежаевым. Строить его начали в 2011 году, но так и не достроили.

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