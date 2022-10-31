Омская школа подготовила выставку о городе трудовой доблести

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста
«Омск — город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для победы!» - именно такая экспозиция открылась в старейшем школьном музее города Омска.
В школе №41 в Октябрьском округе подготовили интерактивную подборку исторических материалов о временах Великой Отечественной войны.
- Периодически экспозиция музея обновляется. В этом году при грантовой поддержке правительства Омской области и участии благотворительной организации «Мечте навстречу» удалось дополнить коллекцию уникальными экспонатами, - написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
История выставки посвящена рассказам о том, как Омск стал домом для огромного количества промышленных предприятий во времена войны, о жизни и быте рабочих и членах их семей.
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