В Омской области подрядчик продолжает капремонт дороги Сыропятское-Калачинск

Фото: пресс-служба минтранса Омской области

В Омской области подрядчик приступил ко второму этапу капитального ремонта автодороги Сыропятское-Кормиловка-Калачинск. Об этом соообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Сейчас подрядная организация начала второй этап ремонта данной дороги. Работы компания развернула на участке с 46+800 по 50+700 километры, примыкающем к обходу поселка Кормиловка.

Дорожники сейчас снимают растительный слой, отсыпают насыпь и устраивают ровик уширения.

В этом году подрядчик завершил первый этап капремонта, реконструировав почти семикилометровый участок. Там заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли новую разметку.

Напомним, второй этап капитального ремонта данной автодороги, проводимый на средства выделенные по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», планируют завершить в 2023 году.

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