В школах Омска подростков научат обращаться с автоматом Калашникова и гранатами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Накануне Минпросвещения РФ предложило включить в школьный курс ОБЖ для учащихся 10-11-х классов занятий по начальной военной и медицинской подготовкам.
Проект приказа о внесении в курс ОБЖ двух модулей - «элементы начальной военной подготовки» и «основы медицинских знаний и оказание первой помощи» - сейчас внесен на общественное обсуждение.
В рамках занятий по начальной военной подготовке омских старшеклассников научат обращаться с автоматом Калашникова, расскажут о принципах работы гранат и средствах защиты органов дыхания.
На основах медицинских знаний омских школьников научать оказывать первую помощь при травмах, кровотечениях, эпилепсии и отравлениях.
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