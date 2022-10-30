В школах Омска подростков научат обращаться с автоматом Калашникова и гранатами

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне Минпросвещения РФ предложило включить в школьный курс ОБЖ для учащихся 10-11-х классов занятий по начальной военной и медицинской подготовкам.

Проект приказа о внесении в курс ОБЖ двух модулей - «элементы начальной военной подготовки» и «основы медицинских знаний и оказание первой помощи» - сейчас внесен на общественное обсуждение.

В рамках занятий по начальной военной подготовке омских старшеклассников научат обращаться с автоматом Калашникова, расскажут о принципах работы гранат и средствах защиты органов дыхания.

На основах медицинских знаний омских школьников научать оказывать первую помощь при травмах, кровотечениях, эпилепсии и отравлениях.

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