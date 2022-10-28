Омский областной суд лишится четырех судей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем в Омске пройдет заседание Квалификационной коллегии судей (ККС), на котором рассмотрят 15 вопросов, в том числе об отставке нескольких судей.

Так, на заседании ККС будет рассмотрено 4 заявления об отставке от 4 судей Омского областного суда, среди которых:

- Лариса Кочерова (уход в отставку с 1 декабря 2022 года);

- Елена Панкратова (уход в отставку с 1 декабря 2022 года);

- Светлана Масленкина (уход в отставку с 30 декабря 2022 года);

- Владимир Круглов (уход в отставку с 31 декабря 2022 года).

Члены комиссии также примут решения по заявлением об уходе в отставку от одного судьи районного суда и двух мировых судей:

- судья Щербакульского районного суда Елена Головань (уход в отставку с 30 декабря 2022 года);

- мировой судья судебного участка № 36 Щербакульского района Александр Игонькин (уход в отставку с 5 декабря 2022 года);

- мировой судья судебного участка № 25 Полтавского района Анатолий Изюменко (уход в отставку с 9 января 20223 года).

Напомним, после прошлого заседания ККС в отставку ушли более пяти судей.