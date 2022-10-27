Житель Омской области избил своего приятеля деревянной палкой

Фото: Google Maps

В Омской области в Шербакульском районе один сельчанин так сильно избил другого деревянной палкой, что потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, между жителем Омской области и его приятелем вспыхнул конфликт. В результате его подозреваемый нанес несколько ударов деревянной палкой по своему знакомому. Других обстоятельств данного инцидента на данный момент неизвестно.

Избитого 46-летнего сельчанина доставили в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребра, ушибами, ссадинами и гематомами.

В настоящее время по факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

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