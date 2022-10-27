Итальянский бар в центре Омска продают за 12 миллионов рублей

Фото: скриншот объявления

В Омске на продажу выставили итальянский бар Aperetivo, который находится на улице Карла Либкнехта в историческом центре города.

Согласно объявлению, размещенному на Avito, владелец омского заведения предлагает приобрести готовый бизнес за 12 миллионов рублей. Причина продажи отъезд собственника из города.

- Концепция - итальянский бар аперитивов с аутентичной и простой кухней (детально прописанная концепция предоставляется по запросу). Бизнес готов к официальному открытию, кухня оснащена новым специализированным оборудованием, есть барная стойка - сказано в объявлении.

Помещение бара площадью 110 квадратных метров находится в долгосрочной аренде на 5 лет.

Кроме того, покупатель получает готового бизнеса уже полностью проработанное меню и винную карту, запас алкоголя на складе, лицензию на его реализацию на 1 год, контакты всех поставщиков, в том числе по поставкам продуктов напрямую из Италии.

Напомним, ранее в Омске на продажу выставили ресторан «Хаус миссис Клаус» в ТОК «Флагман». Владелец изначально собирался выручить за 6,5 миллионов рублей, но недавно цена снизилась на 0,5 миллиона рублей.

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