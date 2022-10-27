В Омской области с 29 октября открывают сезон охоты на зайца русака и беляка

Охотники, заряжайте ружья, но исключительно в соответствии с законодательством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области в эту субботу, 29 октября, стартует сезон охоты на зайца беляка и русака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Охотиться на пушных животных данного вида в Омской области можно будет с 29 октября 2022 года до 31 января 2023 года.

С 1 ноября 2022 года будет открыт сезон охоты на сибирскую косулю. В общедоступных охотничьих угодьях он продлится до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, также с 1 ноября 2022 года можно будет охотиться на лося. В общедоступных охотничьих угодьях это можно будет делать до 31 декабря 2022 года, а в закрепленных - до 10 января 2023 года.

Всем омичам рекомендуем ознакомиться с правилами и другими деталями охоты на странице минприроды Омской области во «ВКонтакте».

Напомним, в Омской области продолжается сезон охоты на кабана, медведя, пернатую дичь, бобра, барсука, волка, пушных животных, а также на сибирскую косулю в закрепленных охотничьих угодьях.

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