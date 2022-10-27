В Омской области завершили строительство и ремонт дорог к сельхозпредприятиям

Фото: пресс-служба минтранса Омской области.

В Омской области в Павлоградском районе завершили реконструкцию и строительство дорог, ведущих к предприятиям сельхозпроизводителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Так, в сёлах Новоуральское и Хорошики подрядчик ООО «Сибирский региональный союз» отремонтировал дороги до ООО АСП «Краснодарское» (протяженность 2,5 километра) и подъезд к животноводческой ферме в 1,1 километра, а также автодорогу протяженностью 2,3 километра, ведущую к территории сельхозпроизводителя по улице Центральная в деревне Сарат Одесского района.

На этих объектах подрядчик обновил дорожное полотно, укрепил обочины и откосы, установил дорожные знаки, нанес разметку.

Подрядная организация ООО «Сибирский региональный союз» также построила несколько новых автодорог: дорога в 1,1 километра, ведущая к животноводческой ферме в деревне Роза Долина Азовского немецкого национального района; дорога в 0,61 километра в селе Веселая Поляна в Любинском районе; дорога в 0,4 километра, ведущая к КХ «Потапов В. М.» села Луговое в Таврического района.

- Наши аграрии - гаранты продовольственной безопасности региона и страны. Именно благодаря их труду мы полностью закрываем свои потребности в основных продуктах питания - молоке, зерне, мясе и яйце. В этом году и последующих мы будем создавать необходимые условия и инфраструктуру для работы сельхозпредприятий. Дороги к фермам мы делаем в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Напомним, в Омской области ранее завершили реконструкцию автодороги обхода в Таре.

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