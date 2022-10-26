В Омске отремонтируют бульвар Архитекторов за 1,5 млрд рублей

Строительство новой дорожной сети Левобережья запланировано до конца 2024 года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

За 1,5 млрд рублей отремонтируют бульвар Архитекторов в Омске. Аукцион на проведение работ размещен на портале Госзакупок.

На этом участке в рамках условий договора должна быть построена контактная сеть для троллейбусов, новые тротуары, велодорожка и 8 остановок. Сама магистраль должна быть расширена.

Реконструкцию участка необходимо завершить до 5 декабря 2024 года.

Еще один аукцион объявлен на восстановление троллейбусного депо на улице Ватутина. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 300 тысяч рублей. Также объявлены торги на строительство тяговой подстанции. Стоимость этого объекта оценили в 163,1 млн рублей

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