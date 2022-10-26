Жители Омской области смогут приобрести дешевые авиабилеты в три города России

Фото: пресс-служба авиакомпании Red Wings
Накануне авиакомпания Red Wings получила субсидию от правительства Омской области в размере 18,5 миллионов рублей на региональные перевозки. Об этом сообщили в пресс-служба регионального минтранса.
Заявку на получение субсидии за региональные авиаперевозки в третьем квартале 2022 года в ведомство подали четыре компании, однако всем требованиям соответствовала Red Wings (АО «Ред Вингс»).
Таким образом, жители Омской области смогут приобрести дешевые авиабилеты по трем направлениям:
- Екатеринбург – Омск – Екатеринбург;
- Казань – Омск – Казань;
- Минеральные воды – Омск – Минеральные воды.
Напомним, ранее авиакомпания Red Wings уже получала субсидии на региональные перевозки от правительства Омской области.
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